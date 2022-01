La definizione e la soluzione di: Ha per capitale Tbilisi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GEORGIA

Significato/Curiosità : Ha per capitale Tbilisi

Tbilisi Tbilisi (/ti'blizi/, /'ti-/, /'tbi-/, /-si/, in georgiano: ????????) è la capitale e la maggiore città della Georgia, già capitale della RSS Georgiana ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 14 gennaio 2022

