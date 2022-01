La definizione e la soluzione di: Un offerta per beneficenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : OBOLO

Significato/Curiosità : Un offerta per beneficenza

Altre definizioni con offerta; beneficenza; offerta Pubblica d Acquisto; Piccola offerta ; Piccola offerta di denaro; L'offerta per la colletta; Lasciare in beneficenza ; Si fanno per beneficenza ; Si possono organizzare per beneficenza ; Dare in beneficenza ; Cerca nelle Definizioni