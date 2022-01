La definizione e la soluzione di: Naviga all inizio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : NA

Significato/Curiosità : Naviga all inizio

Mahatma Gandhi (sezione Ingresso in politica, presidenza del Congresso e inizio della non-cooperazione non violenta) pace. Gandhi si oppone con un movimento di disobbedienza civile che ha inizio il 6 aprile, con uno spettacolare hartal, uno sciopero generale della nazione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 14 gennaio 2022

Altre definizioni con naviga; inizio; L occhio per chi naviga sott acqua; Segnali per i naviga nti; Gareggiano con il naviga tore; William, naviga tore inglese; Ne fecero parte molti artisti all inizio del 900; Mai e sempre all inizio ; L inizio dell università; L inizio dell eclissi; Cerca nelle Definizioni