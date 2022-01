La definizione e la soluzione di: Magna... all università. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : AULA

Significato/Curiosità : Magna... all universita

Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro 573056 L'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro è una università statale italiana fondata nel 1998. È una delle tre università pubbliche ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 14 gennaio 2022

Altre definizioni con magna; università; Le guerre che permisero a Roma di conquistare la magna Grecia; Molto generoso, magna nimo; Cosi Giovanni Pascoli definisce la Romagna ; Il natante tipico della Romagna , detto moscone; L inizio dell università ; Lo Stato USA con la prestigiosa università di Yale; L ingresso dell università ; Famosa università ; Cerca nelle Definizioni