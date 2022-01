La definizione e la soluzione di: Grossa arteria della gamba. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FEMORALE

Significato/Curiosità : Grossa arteria della gamba

Midollo spinale (sezione Arterie) T7 e a sinistra, dall'arteria spinale anteriore si stacca un ramo di grosso calibro, l'arteria midollare segmentale maggiore (o arteria di Adamkiewicz) ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 14 gennaio 2022

