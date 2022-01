La definizione e la soluzione di: È... proibito in centro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : IB

Significato/Curiosità : e... proibito in centro

Città Proibita Qing. Situata nel centro di Pechino, occupava il centro dell'antico sistema di fortificazioni della città e per quasi cinque secoli è servita come abitazione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 14 gennaio 2022

Altre definizioni con proibito; centro; Consente di accedere dove è proibito ; proibito , non permesso; Un materiale incombustibile oggi proibito ; Un colpo proibito per i pugili; Il centro di Modena; Chiudere... al centro ; Al centro dello schema; Rinomato centro turistico e sportivo della Svizzera; Cerca nelle Definizioni