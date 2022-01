La definizione e la soluzione di: La diva ritratta su una grata in un celebre film. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MONROE

Significato/Curiosità : La diva ritratta su una grata in un celebre film

Divismo (categoria Collegamento interprogetto a Wikiquote presente ma assente su Wikidata) attraverso una grata, come un imputato alla sbarra. "La complicità che Rossellini chiede allo spettatore cinematografico è inaudita. [...] La diva "scende" ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 14 gennaio 2022

