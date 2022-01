La definizione e la soluzione di: Il corpo dell aereo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CARLINGA

Significato/Curiosità : Il corpo dell aereo

corpo aereo Italiano Il corpo aereo Italiano (C.A.I.), fu un corpo di spedizione della Regia Aeronautica che prese parte alle fasi finali della Battaglia d'Inghilterra a sostegno ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 14 gennaio 2022

Gli alimenti le danno al corpo ; Un corpo che tutela la pubblica sicurezza; Il corpo che insegna; Purissima, incorpo rea; La sede dell amministrazione comunale; Gli sportelli dell armadio; Con musqué è il nome francese dell ondatra; Pianta dell e Malvacee; È indispensabile per guidare l aereo nella nebbia; Viaggiare in aereo ; Sull aereo si può portare quello a mano; Il responsabile del l aereo ;