La definizione e la soluzione di: La città natale di Socrate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ATENE

Significato/Curiosità : La citta natale di Socrate

Aristotele Onassis (categoria Voci biografiche con codici di controllo di autorità) Onassis nacque il 15 gennaio 1906 a Karatas, un sobborgo di Smirne, in Turchia, da Socrate e Penelope Dologu, entrambi greci. Aristotele Onassis aveva ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 14 gennaio 2022

Altre definizioni con città; natale; socrate; città e canale greci; La città in cui si ammira il palazzo Te; La città con Piazza del Campo; La città in cui oziò Annibale; La città natale di santa Margherita; La città natale di Beethoven; L isola natale di Foscolo; L albero di natale ; Il metodo usato da socrate per indurre gli interlocutori a rivelare i loro pensieri; La civiltà di socrate ; Il sofista principale interlocutore di socrate nel Gorgia di Platone; La bevanda mortale di socrate ; Cerca nelle Definizioni