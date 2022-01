La definizione e la soluzione di: La città in cui si ammira il palazzo Te. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MANTOVA

Significato/Curiosità : La citta in cui si ammira il palazzo Te

palazzo Alliata di Villafranca palazzo Alliata di Villafranca è un palazzo nobiliare di Palermo, situato nel centro storico, nel mandamento palazzo Reale. Il complesso monumentale occupa ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 14 gennaio 2022

Altre definizioni con città; ammira; palazzo; La città con Piazza del Campo; La città in cui oziò Annibale; La grande città capoluogo della Catalogna; La città natale di santa Margherita; C era quello dell ammira gliato; Si possono ammira re ad Agrigento; Straordinario, che desta ammira zione; La Lady che fu amata dall ammira glio Nelson; Abitano tutti nello stesso palazzo ; La cappella che si trova all interno del palazzo dei Normanni, a Palermo; Si riuniscono a palazzo Madama; Il palazzo romano con la Galleria Nazionale di arte antica; Cerca nelle Definizioni