La definizione e la soluzione di: Città e canale greci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CORINTO

Significato/Curiosità : Citta e canale greci

Chiesa di San Giorgio dei greci chiesa di San Zaccaria. Isolato, verso il canale Rio dei greci si erge il campanile. È una delle più antiche e storiche chiese dell'Ortodossia nella diaspora ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 14 gennaio 2022

