Soluzione 7 lettere : RAVENNA

Significato/Curiosità : Un capoluogo dell Emilia Romagna

capoluogo (Italia) capoluoghi di provincia o di città metropolitana. Lo statuto della Regione Emilia-Romagna, approvato nel 2005, individua ufficialmente come capoluogo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 14 gennaio 2022

