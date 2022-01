La definizione e la soluzione di: Un vivaio di vetro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SERRA

Significato/Curiosità : Un vivaio di vetro

Morto Troisi, viva Troisi! dietro ad un finestrone con vetro opaco, confidando nell'anonimato si scaglia pesantemente contro i presunti eccessi di Massimo. Quando il vetro si frantuma ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

Altre definizioni con vivaio; vetro; vivaio di alberi di Natale; vivaio di piante medicinali; Prodotto ottenuto impregnando legno e fibre di vetro con resine termoindurenti; Caraffa di vetro per l ossigenazione del vino; Sono di vetro in un opera dadaista di Man Ray; Come un vetro lavorato per non essere trasparente; Cerca nelle Definizioni