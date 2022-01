La definizione e la soluzione di: Il vitigno per il Chianti e per il Brunello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : SANGIOVESE

Significato/Curiosità : Il vitigno per il Chianti e per il Brunello

Chianti (vino) 70-100% (per la sottozona Chianti Colli Senesi, 75-100%) altri vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Toscana (vitigni complementari ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

Altre definizioni con vitigno; chianti; brunello; vitigno originario della Borgogna; Con Sauvignon, è un noto vitigno d uva nera fra; Una varietà di vitigno ; vitigno di origine francese diffuso nel mondo; Il nero stampato sulle bottiglie di chianti ; Bagna una zona del chianti ; La teca piena di pinot e chianti ; Regione del brunello ; La regione del brunello ; Cerca nelle Definizioni