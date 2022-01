La definizione e la soluzione di: Le uve per il vino recioto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PASSITE

Significato/Curiosità : Le uve per il vino recioto

recioto della Valpolicella Il recioto della Valpolicella è un vino rosso passito dolce DOCG del Veneto prodotto esclusivamente nella Valpolicella in provincia di Verona da vitigni ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

