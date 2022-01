La definizione e la soluzione di: Utensile per lavorare metalli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FRESA

Significato/Curiosità : Utensile per lavorare metalli

Tornitura (sezione Durata di un Utensile) La macchina Utensile usata per la tornitura è il tornio. La tornitura viene utilizzata ampiamente nella lavorazione di metalli, ma anche per legno e pietra ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

Altre definizioni con utensile; lavorare; metalli; Un utensile da cucina a lama curva; utensile con dentini; Un utensile del fabbro; Macchina utensile usata per levigare e lucidare; lavorare insieme a un obiettivo comune; Protesta che si fa rifiutandosi di lavorare ; E fissato per lavorare ; lavorare d'ago e filo; Onde elettriche che si producono per induzione in masse metalli che sottoposte a campi magnetici variabili; Lastra metalli ca; Cerchio metalli co bucato utile per fare spessore; Parte metalli ca in punta alla sac à poche;