La definizione e la soluzione di: S usano per il pesto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PINOLI

Significato/Curiosità : S usano per il pesto

Salsa (gastronomia) prezzemolo pesto alla genovese, foglie fresche di basilico, manciata di pinoli, sale grosso, olio, aglio e formaggi (grana e pecorino) salsa di noci pesto di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

Altre definizioni con usano; pesto; Causano pensieri; Non lo usano i barbuti; Si usano per catturare le farfalle; I Giapponesi la usano per fare gli spaghetti; Quella di neve è una perturbazione tempesto sa; Si mangiano con il pesto ; Serve per preparare il pesto ; Boati nel cielo tempesto so; Cerca nelle Definizioni