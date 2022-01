La definizione e la soluzione di: Una city car della Opel. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ADAM

Significato/Curiosità : Una city car della Opel

Opel Junior 1983. La vettura ha anticipato nello stile e nelle linee la Opel Corsa B. Era una city Car lunga appena 3,41 metri con tre porte e dotata di un propulsore ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

