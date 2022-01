La definizione e la soluzione di: In una cartina congiunge i punti di uguale quota. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ISOIPSA

Carta da orientamento (reindirizzamento da cartina da orientamento) Lanterna (punto di controllo) = Cerchio rosso/viola Arrivo = Doppio cerchio rosso/viola In cartina fra una lanterna e l'altra c'è una linea (rossa/viola)

