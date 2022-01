La definizione e la soluzione di: In tutto il mondo sono circa 200. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : STATI

Significato/Curiosità : In tutto il mondo sono circa 200

Lingue per numero di parlanti madrelingua (reindirizzamento da Elenco di lingue parlate nel mondo) Uniti meridionali (epicentro: quasi tutto il Sudamerica, a partire storicamente dalla Spagna) e lingua portoghese, in America del sud (epicentro: Brasile ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

