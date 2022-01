La definizione e la soluzione di: Togliere, estrarre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CAVARE

Significato/Curiosità : Togliere, estrarre

Coppa mestruale basso con la muscolatura pelvica, togliere il vuoto d'aria creatosi infilando un dito accanto alla coppetta ed estrarre tirando dalla linguetta. Assorbente ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

Altre definizioni con togliere; estrarre; Si usa per togliere lo smalto; togliere la parola di bocca; togliere il catenaccio; togliere volume, ad esempio ai capelli tagliandoli; Mettere a bagno per estrarre il principio attivo; estrarre , ma anche camminare in passerella; estrarre il succo dalle arance; estrarre ... di nuovo; Cerca nelle Definizioni