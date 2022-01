La definizione e la soluzione di: Titoli acquistati dai risparmiatori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : BOT

Significato/Curiosità : Titoli acquistati dai risparmiatori

Titolo di debito ovvero liquidità di denaro; questi Titoli vengono a loro volta sottoscritti (cioè acquistati) da risparmiatori (i creditori). Tale prestito avviene ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

