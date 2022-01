La definizione e la soluzione di: Si tirano su nelle sommosse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BARRICATE

Significato/Curiosità : Si tirano su nelle sommosse

Protettorato italiano dell'Albania (sezione Il ritiro e il trattato di Tirana e la rivolta dei Bersaglieri) Stato indipendente e sovrano, costituito nel 1912 su parte dei territori persi dall'Impero ottomano nelle guerre balcaniche, l'Italia, tra le condizioni ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

Altre definizioni con tirano; nelle; sommosse; Attirano gli sciacalli; Bottega in cui si lavano e stirano i vestiti; Attirano i passanti; Attirano biasimo e punizioni; Si colgono nelle siepi; Si scelgono nelle diete; Convergono nelle piazze; Può precedere signor nelle intestazioni delle lettere; Tumulti popolari, sommosse ; sommosse , moti; Cerca nelle Definizioni