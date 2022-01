La definizione e la soluzione di: Le temperature in genere raggiunte di notte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MINIME

Significato/Curiosità : Le temperature in genere raggiunte di notte

Ondata di freddo del febbraio 2012 temperature estremamente basse, specialmente nell'Europa orientale, le quali raggiunsero un minimo assoluto di -39,2 °C il 2 febbraio a Kuusamo, in Finlandia ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

