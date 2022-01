La definizione e la soluzione di: I suoi fuochi sono noti ai marinai. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SANT ELMO

Significato/Curiosità : I suoi fuochi sono noti ai marinai

Moby Dick romanzo Nell'album marinai, profeti e balene di Vinicio Capossela vi sono chiari rimandi al romanzo di Melville, in particolare il brano fuochi Fatui racconta ...

