La definizione e la soluzione di: Lo Stato USA con la prestigiosa Università di Yale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : CONNECTICUT

Significato/Curiosità : Lo Stato USA con la prestigiosa Universita di Yale

Università Yale università più prestigiose degli Stati Uniti). Tra le più rinomate università al mondo, di Yale sono particolarmente conosciuti il college (lo Yale College) ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

