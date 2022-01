La definizione e la soluzione di: Srotolare all inizio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : SR

Significato/Curiosità : Srotolare all inizio

Metro a nastro anche in funzione del fabbricante. Quando necessita usarlo, è possibile Srotolare il nastro tirando il capo libero, con dolcezza, liberando prima la frizione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

