Soluzione 3 lettere : UVA

Significato/Curiosità : Spunta dalle viti

Altre definizioni con spunta; dalle; viti; spunta prima del sol; È spunta ta in un film; È spunta ta in un film; La nota che spunta all'alba; I felini riconoscibili dalle ... basette; Pesci dalle pinne scure e dalle carni pregiate; Un arbusto dalle coccole aromatiche; Il terreno prosciugato dalle acque del mare, in Olanda; Il viti gno per il Chianti e per il Brunello; Macchina per fare viti ; viti gno originario della Borgogna; Con Sauvignon, è un noto viti gno d uva nera fra; Cerca nelle Definizioni