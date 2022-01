La definizione e la soluzione di: Sotto la __ la capra crepa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PANCA

Significato/Curiosità : Sotto la __ la capra crepa

Scioglilingua essere difficile da pronunciare (per esempio, «sopra la panca la capra campa, Sotto la panca la capra crepa»). Molti scioglilingua presentano una ripetizione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

Altre definizioni con sotto; capra; crepa; Il Lanka posto sotto l India; Onde elettriche che si producono per induzione in masse metalliche sotto poste a campi magnetici variabili; Le uova sotto la chioccia; sotto il 3, sui telefonini; Là la capra campa; Un animale come la capra ; Si salvano... con la capra ; La lana della capra d Angora; Si soffre ridendo a crepa pelle; La bella di Guido crepa x; Lo si fa a crepa pelle... in situazioni divertenti; Lesionato, crepa to; Cerca nelle Definizioni