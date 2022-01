La definizione e la soluzione di: Sono doppie nel battello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : TL

Significato/Curiosità : Sono doppie nel battello

Classe Ohio (sezione Lista dei battelli) interno Sono stivati i missili. Il dislocamento di ogni unità si aggira intorno alle 18.750 tonnellate in immersione. Ogni unità dispone di doppie pareti ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

