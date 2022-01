La definizione e la soluzione di: Lo sono le auto che cascano a pezzi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ROTTAMI

Significato/Curiosità : Lo sono le auto che cascano a pezzi

Glossario delle frasi fatte (reindirizzamento da Glossario delle frasi fatte (A)) Approfittare di una situazione a sé stessi congeniale per parteciparvi. I furbi cascano in piedi Chi è astuto riesce anche a evitare le "cadute", se non addirittura ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

Altre definizioni con sono; auto; cascano; pezzi; Lo sono castagne e patate; sono lambite dal fiume; sono avvolti nell ombra; Lo sono i governi dittatoriali; Si monta sul tetto dell auto ; Antonacci, cantauto re; Eugène, il commediografo auto re de Il re muore; Un Ludo compianto cantauto re; Albero da cui certi cascano ; cascano a chi si scoraggia; Attrezzo necessario a fissare e mantenere pezzi ; Un auto che casca a pezzi ; Lo sono i mille pezzi ; Come i pezzi che il collezionista preferisce; Cerca nelle Definizioni