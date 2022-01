La definizione e la soluzione di: __ Soldini: il regista di Pane e tulipani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SILVIO

Significato/Curiosità : __ Soldini: il regista di Pane e tulipani

Pane e tulipani Pane e tulipani è un film del 2000 diretto da Silvio Soldini, vincitore di numerosi riconoscimenti: nove David di Donatello, cinque Nastri d'argento, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

Altre definizioni con soldini; regista; pane; tulipani; Il soldini regista ; I navigatori come soldini ; Quella dei dentini porta soldini ; Pane e___, famoso film di soldini ; Il regista di The Irishman; Il Nolan regista ; Howard, noto regista ; Il Burton regista di Miss Peregrine La casa dei ragazzi speciali; pane di forma allungata; Lo Capo: bella spiaggia del Trapane se; Pezzetti di pane clorati; Un importante porto peschereccio del Trapane se; tulipani , margherite, fresie: fiori __; Venditore di ortensie e tulipani ; Radici grosse c carnose di cipolle e tulipani ; Il Paese dei tulipani ; Cerca nelle Definizioni