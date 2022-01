La definizione e la soluzione di: Sofferenze dovute a privazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : STENTI

Significato/Curiosità : Sofferenze dovute a privazioni

Altre definizioni con sofferenze; dovute; privazioni; Dolori e sofferenze ; sofferenze fisiche o psichiche intense e continue; Solida e indomita davanti alle sofferenze ; sofferenze dell'animo; Non pagano le tasse dovute ; Difficoltà dovute a miseria; Non paga le tasse dovute __ fiscale; Tasse medievali dovute al feudatario o alla Chiesa; E' causa di privazioni ; Fatiche e privazioni ; Rinunce, privazioni ; Malridotti per le privazioni ;