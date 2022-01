La definizione e la soluzione di: La Smirne dei Turchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : IZMIR

Significato/Curiosità : La Smirne dei Turchi

Smirne Balçova, Narlidere e Güzelbahçe. Smirne è gemellata con: Nea Smirni (Nuova Smirne), Grecia Agorà di Smirne Agorà di Smirne Fortezza di Kadifekale Crowne ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

