La definizione e la soluzione di: Serbatoio per liquidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CISTERNA

Significato/Curiosità : Serbatoio per liquidi

Serbatoio stai cercando altri significati, vedi Serbatoio (acquedotto). Un Serbatoio è un contenitore di solidi, liquidi o talvolta gas, che permette la conservazione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

