La definizione e la soluzione di: Secrezione degli occhi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CISPA

Significato/Curiosità : Secrezione degli occhi

Caccola comunicazione con l'esterno. Le caccole possono fuoriuscire dal naso o dagli occhi (secrezioni lacrimali essiccate, dette comunemente "cispe") e la loro consistenza ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

