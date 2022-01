La definizione e la soluzione di: Si scaricano sui telefoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : APP

Significato/Curiosità : Si scaricano sui telefoni

