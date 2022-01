La definizione e la soluzione di: Vi sbarcano i crocieristi che si recano ad Atene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PIREO

Significato/Curiosità : Vi sbarcano i crocieristi che si recano ad Atene

Livorno (categoria Pagine che utilizzano Timeline) transito di crocieristi, che nel 2011 si attestavano su 982.928 presenze, facendo di Livorno il quarto porto d'Italia per numero di crocieristi e l'ottavo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

Altre definizioni con sbarcano; crocieristi; recano; atene; Le piogge che recano danno alla Natura; recano le ruote degli aerei; Si sprecano ... nei giudizi dell'adulatore; I turisti vi si recano per visitare Machu Picchu; Si discute nell atene o; Oppose per quasi 30 anni atene e Sparta; Antico porto di atene ; Composti chimici con catene di atomi di silicio; Cerca nelle Definizioni