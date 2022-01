La definizione e la soluzione di: Ripetitivo, ridondante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : TAUTOLOGICO

Significato/Curiosità : Ripetitivo, ridondante

Tautologia figura retorica che consiste nell'aggiunta di contenuto ridondante e dal significato ripetitivo all'interno di un dato discorso al fine di porre maggiore ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

