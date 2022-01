La definizione e la soluzione di: Il riccio di mare li usa per muoversi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ACULEI

Significato/Curiosità : Il riccio di mare li usa per muoversi

Lo lancia il bimbo capriccio so; Il mare che bagna Bari e riccio ne; Presi da raccapriccio ; Il piccolo fiume che attraversa riccio ne; La mitologica dea nata dalla schiuma del mare ; Tratto di mare riparato; L isola da una cui rupe si gettò in mare Saffo; Braccio di mare tra Italia e Tunisia; muoversi come una massa di insetti volanti; Aiutano i militari a muoversi nel buio; Una locuzione per colui che non pensa di muoversi ; muoversi ... come il pendolo;