La definizione e la soluzione di: Il regista di Guerre stellari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LUCAS

Significato/Curiosità : Il regista di Guerre stellari

Guerre stellari (film) scritto e diretto da George Lucas, il primo della fortunata saga cinematografica fantascientifica di Guerre stellari. Il film compone la prima parte della ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

