La definizione e la soluzione di: Il rapper marito della Ferragni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FEDEZ

Significato/Curiosità : Il rapper marito della Ferragni

Chiara Ferragni Chiara Ferragni (Cremona, 7 maggio 1987) è un'imprenditrice, blogger e designer italiana. Figlia di Marco Ferragni, dentista, e Marina Di Guardo, scrittrice ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

Altre definizioni con rapper; marito; della; ferragni; Il rapper milanese che canta Mi fai impazzire; rapper USA che ha sposato Kim Kardashian; Il rapper romano di Veleno 7; Il rapper che canta Timber con Kesha; marito infedele; Scrisse in collaborazione con il marito il ciclo di romanzi di Claudine; Nacque già in età da marito ; Il marito di Chiara Ferragni; Una city car della Opel; Fondò la Piccola Opera della Divina Provvidenza; Località della Bretagna famosa per i cairn; 11 proprietario della ditta; Il marito di Chiara ferragni ; Il nome del marito di Chiara ferragni ; Un personaggio come Chiara ferragni ; Nomignolo della coppia di Fedez e Chiara ferragni ; Cerca nelle Definizioni