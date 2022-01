La definizione e la soluzione di: Un raccordo tato per unire due tubi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NIPPLO

Significato/Curiosità : Un raccordo tato per unire due tubi

Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

Altre definizioni con raccordo; tato; unire; tubi; Il tipo di raccordo da inserire nelle prese di corrente; raccordo fra due autostrade; Un dito... sul grande raccordo ; Punti di raccordo ; Il fallito attentato del 1605 al Parlamento inglese; Uno sportivo sfegatato ; Un risultato delle divisioni; Lavorano dopo aver montato i ponteggi; unire con un accordo; unire due parti metalliche l una con l altra; unire senza vocali; Munire ... di pistole; Laccetto plastico che scorrendo blocca tubi e cavi; Il gas che splende nei tubi di vetro; tubi cino che si usa per bere; tubi di avvistamento a bordo dei sommergibili; Cerca nelle Definizioni