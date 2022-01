La definizione e la soluzione di: Quello di Trento portò alla Controriforma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CONCILIO

Significato/Curiosità : Quello di Trento porto alla Controriforma

Concilio di Trento dilagare della diffusione della dottrina di Martin Lutero produsse la Controriforma. Il concilio di Trento si svolse in tre momenti separati dal 1545 ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

