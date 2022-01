La definizione e la soluzione di: Quello contro l umanità è un odioso abominio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CRIMINE

Significato/Curiosità : Quello contro l umanita e un odioso abominio

Vampire: The Masquerade - Bloodlines (sezione Umanità e Punti Masquerade) come una sorta di abominio generazionale. Essi sono di fatto dei vampiri generati dopo la 13ª generazione, con il sangue alterato e più debole rispetto ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

Altre definizioni con quello; contro; umanità; odioso; abominio; quello di Trento portò alla Controriforma; La pendenza favorisce quello delle acque; Si può essere in quello ... di grazia; È stata eseguita la mappatura di quello umano; Quello di Trento portò alla contro riforma; Liberatosi dal contro llo del difensore avversario; Le contro figure nelle scene rischiose; Bonariamente scontro so; Ha molti siti dichiarati Patrimonio dell umanità ; Decide quali siti nominare Patrimonio dell umanità ; Come un nemico che non ha umanità ; Proclama i siti Patrimonio dell umanità ; Uccelletti dal canto melodioso ; Un uccello dal canto melodioso ; Uccelletto melodioso ; Un uccelletto dal melodioso canto; Cerca nelle Definizioni