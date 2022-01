La definizione e la soluzione di: Quello d amministrazione approva il bilancio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CONSIGLIO

Significato/Curiosità : Quello d amministrazione approva il bilancio

bilancio comunale regolamentazione del bilancio degli enti locali. Il legislatore contempla due documenti fondamentali, il bilancio di previsione e il rendiconto di gestione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

