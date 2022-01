La definizione e la soluzione di: Quando saltano si brinda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TAPPI

Significato/Curiosità : Quando saltano si brinda

Altre definizioni con quando; saltano; brinda; quando non si esibisce... è giù di corda; Si festeggiano quando cadono; Si apre quando piove; Spezzano le parole quando si va a capo; Gli atleti che saltano più in alto; Le qualità che si esaltano ; Si saltano digiunando; Esaltano chi li canta; Un esclamazione per brinda re; Si augura brinda ndo; Bicchiere usato per brinda re; Si dice brinda ndo tra amici; Cerca nelle Definizioni