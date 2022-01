La definizione e la soluzione di: Può saltare in mente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : IDEA

Significato/Curiosità : Puo saltare in mente

La casa di carta a Helsinki di far saltare il tunnel di fuga, permettendo così ai compagni di scappare. Riappare in vari flashback dalla parte 3 in poi, nei quali si scopre ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

Altre definizioni con saltare; mente; Fa saltare la banca; Fa saltare la rete elettrica; Servono per far saltare ; Si prende per saltare ; Insufficientemente lungo; Tagliare nettamente ; Turbare fortemente ; Si scala molto facilmente ; Cerca nelle Definizioni