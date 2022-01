La definizione e la soluzione di: Si può essere in quello... di grazia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : STATO

Significato/Curiosità : Si puo essere in quello... di grazia

grazia (teologia) dalla grazia: Lo scopo della grazia è quello di formare la creatura umana affinché si comporti secondo giustizia: La grazia e l'elezione. La grazia è collegata ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

