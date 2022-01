La definizione e la soluzione di: È in provincia di Perugia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SPOLETO

Significato/Curiosità : e in provincia di Perugia

provincia di Perugia La provincia di Perugia è un ente locale territoriale dell'Umbria che ha come capoluogo Perugia e conta 640 306 abitanti. Dal 1927 al 1933 ebbe come sigla ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 gennaio 2022

